Monitor da gaming LG 2K da 32 pollici al prezzo più basso di sempre su Amazon

Al netto del super sconto sull’aspirapolvere Xiaomi, novembre per Amazon inizia con il botto anche in vista dell’attesissimo Black Friday. Un altro protagonista delle offerte del momento è un monitor da gaming LG UltraGear QHD al prezzo più basso di sempre; vediamo di quale modello si tratta.

Innanzitutto, di seguito trovate la voce completa con cui il dispositivo viene elencato sul catalogo del gigante dell’e-commerce:

LG 32GQ850 UltraGear Gaming Monitor 32" QuadHD NanoIPS 1ms HDR 600, 2560x1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium Pro 260Hz, HDMI 2.1 VRR (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Flicker Safe, Nero: 699,99 euro (879 euro)

Lo sconto in questione è esattamente di 179,01 euro, ovvero del 20% rispetto al prezzo di listino. Tra le caratteristiche tecniche chiave evidenziamo la risoluzione pari a 2560x1440, ma anche la tecnologia del pannello NanoIPS e dettagli come tempo di risposta di 1ms e refresh rate massimo di 260Hz. In altre parole, è adatto anche all’utilizzo con console oltre che con i PC da gaming.

Amazon si occupa di vendita e spedizione garantendo la consegna gratuita ai clienti Prime in pochi giorni, e offrendo un buono del 33% sull’acquisto di Xbox Game Pass per PC. Osservando lo storico dei prezzi con l’estensione Keepa, dunque, notiamo che questo monitor è in vendita al prezzo più basso di sempre, registrato in precedenza soltanto in occasione del Prime Day. Questa volta, tuttavia, l’esclusività della promozione viene rimossa al fine di renderla accessibile a qualsiasi utente interessato.

In giornata abbiamo segnalato anche che Amazon ha esteso il periodo dei resi in vista del Black Friday 2022.