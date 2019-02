Monitor da gaming LG da 34'' ed SSD Crucial in offerta su Amazon

Anche di venerdì non si fermano le offerte su Amazon Italia per i prodotti di tecnologia ed informatica. Per la giornata di oggi il colosso degli e-commerce propone a prezzo scontato un monitor da gaming targato LG e due SSD Crucial.

Il monitor da gaming è l'LG 34UC86G. Si tratta di uno schermo G-Sync curvo da 34 pollici con aspect ratio di 21:9, pannello IPS e risoluzione di 2560x1080 pixel e refresh rate di 144 Hz. Il costo è proposto da Amazon è di 599,99 Euro, rispetto agli 849 Euro di listino.

Gli SSD in offerta invece sono due, entrambi targati Crucial e della linea BX50.

Il CT120BX500SSD1, da 120 gigabyte, viene proposto addirittura in offerta a 22,90 Euro, uno dei prezzi più bassi di sempre anche se si conta che il prezzo di listino è di 24,90 Euro. E' anche disponibile in offerta la variante da 960 gigabyte, al prezzo di 124,99 euro, rispetto ai 157,65 Euro di listino. I due SSD sono progettati per l'uso interno ed offrono una velocità di scrittura e lettura sequenziale fino a 540 e 540 Mb/s rispettivamente su tutti i tipi di file.

Come spesso accaduto in questi casi, consigliamo di effettuare l'ordine nel minor tempo possibile in caso d'interesse nei confronti di uno dei prodotti.