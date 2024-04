Monitor gaming LG a un prezzo MAI VISTO: Offerta a tempo,meglio affrettarsi

Il Monitor LG 45GR95QE UltraGear Gaming ti avvolgerà mentre giochi! Infatti, parliamo di uno schermo curvo, da ben 45". I colori sono vividi e realistici, grazie alle tante funzioni del display. Pensiamo alla tecnologia QHD UltraWide e OLED HDR, che abbia una risoluzione da 3440x1440 px, un tempo di risposta da 0.03ms, quindi praticamente senza ritardi.

Inoltre, è un monitor G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium 240Hz, e prevede due prese HDMI per collegare due dispositivi diversi.



Molto importante poi il fatto che monti pixel autoilluminanti, i quali offrono una qualità delle immagini a dir poco spettacolare, oltre che numerose possibilità creative, settando le varie impostazioni disponibili.

Molto comodo il pannello di controllo Game Optimizer, da cui puoi gestire tutte le impostazioni dedicate al gaming. Potrai scegliere fra le impostazioni di gioco ottimizzate per vari generi - come FPS, RPG e RTS -, attivare le tecnologie VRR, NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync.



Dunque, il tuo gaming non sarà più lo stesso con questo monitor LG curvo. Approfitta del 7% e paga 1.399,99 euro, risparmiando quindi ben cento euro sul prezzo di listino.