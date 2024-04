Monitor da gaming LG QHD da 32' in offerta a MENO DI 400 EURO su Amazon

Il lunedì di Amazon parte con una super promozione proposta dal colosso di Seattle su un monitor LG UltraGear da gaming con diagonale da 32 pollici. Il prezzo è davvero molto interessante rispetto al quello di listino.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA L’LG 32GP850 UltraGear è disponibile al prezzo di 398,03 Euro, il 17% in meno rispetto ai 479 Euro di listino. Amazon garantisce la consegna, senza costi aggiuntivi, tra il 16 ed il 18 Aprile 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna.

Il monitor in questione è dotato di un pannello NanoIPS da 32 pollici con risoluzione di 2560x1440 pixel, supporto G-Sync e FreeSync Premium, ed offre un refresh rate di 180Hz. Presente anche una porta HDMI 2.0 e Display Port 1.4, oltre che USB-3 ed un’uscita AUX. Si tratta insomma di uno sconto molto interessante su un modello di monitor che potrebbe far gola a molti utenti alla ricerca di un modello di questo tipo per aggiornare le loro postazioni da gaming.

