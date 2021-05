Monitor da gaming LG e Samsung con G-Sync ed AMD FreeSync in sconto oggi su Amazon

Giornata dedicata ai monitor da gaming, quella di oggi, su Amazon Italia. L'e-commerce infatti propone degli sconti molto interessanti su due modelli di monitor da gaming, a marchio Samsung ed LG, su cui è possibile risparmiare fino a 300 Euro rispetto al prezzo di listino.

Monitor da gaming in sconto su Amazon

Samsung Monitor G7 (LC32G73TQSUXEN) - Monitor Gaming Curvo, 32 Pollici, 240 Hz, 1000R, 1 ms, G-Sync, Nero, Versione 2020: 649 Euro (799 Euro)

- Monitor Gaming Curvo, 32 Pollici, 240 Hz, 1000R, 1 ms, G-Sync, Nero, Versione 2020: 649 Euro (799 Euro) LG 27GN88A ERGO UltraGear Gaming Monitor 27" QuadHD Nano IPS 1ms HDR, 2560x1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync 144Hz, HDMI 2.0, Display Port 1.4, USB Hub, Uscita Audio, Stand ERGO, Flicker Safe: 399,99 Euro (699 Euro)

Per quanto concerne il monitor Samsung, l'arrivo a casa è previsto per lunedì 17 Maggio 2021 per i clienti Prime che effettueranno l'ordine entro 23 ore e 14 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. E' anche possibile aggiungere la garanzia extra da 1 o 2 anni di Amazon al prezzo di 19,09 e 29,09 Euro da pagare una tantum.

Il monitor da gaming LG invece può essere consegnato giovedì 13 Maggio se si ordina in 4 ore e 44 minuti. In questo casso Amazon propone prezzi più bassi sulla protezione aggiuntiva da 1 o 2 anni.