Monitor da gaming LG UltraGear da 27' in offerta su Amazon oggi 13 Giugno 2020

Ancora uno sconto su Amazon, dopo l'offerta sulle cuffie ASUS ROG Delta, l'e-commerce più famoso al mondo permette di portare a casa ad un prezzo molto conveniente un monitor da gaming targato LG.

Si tratta dell'LG 27GL650F UltraGear, con diagonale di 27", che viene scontato a 249,99 Euro, rispetto ai 349 Euro di listino, per un risparmio di 99,01 Euro.

Il monitor dispone di un pannello Full HD IPS HDR 10 con refresh rate di 144 Hz, ed è compatibile con la G-Sync di NVIDIA e la Radeon FreeSync. A livello tecnico è anche in grado di offrire un tempo di risposta di 1ms con Motion Blur Reduction, ma il pannello IPS offre una visione ottimale da qualsiasi angolazione. Siamo di fronte ad un monitor che può essere utilizzato non solo per il gaming ma anche per il multitasking, che dispone della funzione Screen Slipt e la Reader Mode che riduce in maniera importante le luci blu.

Il comparto di connettività è composto da due ingressi HDMI, una porta DisplayPort 1.4 ed un'uscita audio con jack da 3,5mm.

Amazon gestisce la vendita e spedizione, e permette anche di aggiungere la copertura da guasti per due anni al prezzo di 11,99 Euro. Ad 89,99 Euro invece è possibile acquistare l'abbonamento Microsoft 365 Family per un anno, da condividere con fino a sei persone.