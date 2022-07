Monitor da gaming MSI in offerta su Amazon, fino 400 Euro in meno

Contemporaneamente a monitor da gaming e SSD Samsung in offerta, su Amazon potrete trovare in queste ore anche una vasta gamma di monitor da gaming MSI in sconto, anche con tagli di 400 Euro rispetto al listino. Scopriamo assieme i modelli interessati.

Sconti Amazon su monitor da gaming MSI

MSI Optix G241VC Monitor Gaming 24" Curvo, Display 16:9 Full HD (1920x1080), Frequenza 75Hz, Tempo di risposta 1ms, AMD Freesync, Pannello VA, Curvatura 1800R, VESA 100x100: 149,99 Euro

MSI MAG ARTYMIS 242C Monitor Gaming 24" Curvo, Display 16:9 FHD (1920 x 1080), 165 Hz, 1ms, Curvatura 1000R, Pannello VA, AMD FreeSync Premium: 199,98 Euro

MSI Optix MAG274R2 Monitor Gaming 27", Display 16:9 (FHD) 1920x1080, Frequenza 165Hz, Tempo di risposta 1ms, Pannello IPS, FreeSync Premium, MSI Gaming OSD, VESA 100x100mm: 279 Euro

Msi Optix Mag322Cr Monitor Gaming 32" Curvo, Display 16:9 Full Hd 1920X1080, Nero: 299 Euro

MSI Optix MAG272CQR Monitor Gaming 27" Curvo, Display 16:9 WQHD (2560 x 1440), Freq 165Hz, HDR Ready, 1ms, Type-C, Pannello VA, Curvatura 1500R, Mystic Light RGB, Gaming OSD APP, VESA 100x100: 349 Euro

MSI Optix MPG341CQR Monitor Gaming 34" Curvo, Display 21:9 UWQHD (3440 X 1440), HDR 400, Freq 144Hz, 1ms, Mystic Light RGB, Steelseries GameSense, Curvatura 1800R, AMD FreeSync, Gaming OSD App: 499 Euro

Notiamo innanzitutto che, tra questi monitor, quelli che si avvicinano di più al prezzo minimo storico sono MSI Optix G241VC e MSI MAG ARTYMIS 242C con un distacco di appena qualche euro. Amazon si occuperà di vendita e spedizione per ciascun modello citato, con consegna gratuita e pagamento effettuabile a rate secondo piano proposto da Cofidis o rate mensili della società di Seattle fondata da Jeff Bezos.

