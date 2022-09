Monitor da gaming MSI in sconto da Unieuro, c'è modello curvo 2K

Parallelamente alle intriganti offerte su monitor BenQ MOBIUZ su Amazon Italia, presso Unieuro è possibile trovare alcuni monitor da gaming MSI a ottimi prezzi. Attenzione però alla durata delle offerte in questione, in quanto la conclusione è fissata a questo fine settimana.

Innanzitutto, una precisazione essenziale: le promozioni in questione rientrano nelle Offerte Solo Online di fine settembre, con durata stabilita fino al 2 ottobre prossimo. Di conseguenza, è necessario procedere con l’acquisto tramite il sito di Unieuro al fine di sfruttare questi sconti. Detto ciò, vediamo i modelli interessati.

Il più economico del duo ora disponibile è il monitor MSI Optix G27C6P da 27 pollici con curvatura 1500R e risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). La frequenza di aggiornamento massima è pari a 165Hz, mentre il tempo di risposta è di 1 ms. Il prezzo in questo caso scende da 329,90 euro a 239,90 euro, e il pagamento può essere completato in 3 rate da 79,96 euro al mese con Klarna o PayPal, senza interessi.

A 289,90 euro al posto di 399,90 euro, sempre con pagamento effettuabile in 3 mensilità Tasso Zero con Klarna o PayPal, è possibile acquistare invece il modello MSI Optix G27CQ4P con diagonale pari a 27 pollici ma risoluzione pari a 2560 x 1440 pixel, ergo Wide Quad HD. Il refresh rate è sempre di 165Hz, come anche il tempo di risposta è di 1 ms.

Sempre da Unieuro in questo periodo potrete trovare, ricordiamo, anche un TV LG OLED 2021 a 1.900 euro in meno.