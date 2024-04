Monitor da gaming OLED Samsung in OFFERTA A TEMPO su Amazon oggi

Amazon in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su un monitor da gaming Samsung con pannello OLED, che raggiunge il minimo storico con un’offerta a tempo.

Il Samsung Odyssey OLED G9 S49CG950 è disponibile a 1149 Euro, in calo del 4% rispetto ai 1199,99 Euro che rappresentano il prezzo più basso, ma del 25% se si confronta con il prezzo mediano di 1538,90 Euro. La consegna Prime, senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 19 ed il 23 Aprile 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna: Amazon consente anche di effettuare il reso entro 14 giorni dalla data di consegna.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il monitor da 49 pollici ha una risoluzione di 5120x1440 pixel, con aspect ratio di 32:9, supporto HDR10+, refresh rate di 240Hz, tempo di risposta di 0,03ms, compatibilità G-Sync, porte micro HDMI, USB 3.0 e Display Port. A completare la scheda tecnica ci pensa una curvatura di 1800R. Nel momento in cui stiamo scrivendo la disponibilità è garantita solo su un’una unità, motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.

