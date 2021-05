Monitor da gaming Samsung da 24 pollici a 144Hz al minimo storico su Amazon

Mentre Euronics lancia il nuovo volantino, anche Amazon rinnova le promozioni ed in giornata odierna propone al minimo storico un monitor da gaming targato Samsung, con diagonale da 24 pollici e refresh rate di 144Hz.

Sconti Amazon su monitor da gaming

Samsung Monitor LF24G33TFWUXEN - Gaming Monitor Odyssey Flat da 24 Pollici G33T, 144 Hz, 1 ms, 16:09, AMD Freesync Premium, Display Port, HDMI, Ingresso Cuffie, Flicker Free e Eye Saver Mode, Nero: 209,90 Euro

Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso di sempre raggiunto dallo stesso modello, che solo nella giornata di ieri costava 259,90 Euro: il risparmio è quindi di 50 Euro netti, con vendita e spedizione gestita direttamente da Amazon.

L'arrivo a casa è garantito entro lunedì 17 Maggio 2021, per coloro che ordinano entro 2 ore e 19 minuti. Amazon consente anche di aggiungere la garanzia da 1 o 2 anni al prezzo di 8,39 e 11,09 Euro, e dà anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate con la CreditLine di Cofidis, che si può scegliere direttamente al check out. Non è infatti disponibile il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon, per ragioni che non conosciamo. Nessuna informazione invece sulla data di scadenza della promozione.