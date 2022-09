Monitor da gaming Samsung e LG in offerta da Euronics, anche curvi ultrawide

Oltre alla offerta sull’aspirapolvere senza fili Dyson V8 Absolute 2022, presso Euronics potete trovare tanti altri dispositivi d’elettronica in promozione fino al 14 settembre prossimo. Tra di essi spiccano 3 monitor Samsung e LG a prezzi ottimi, compresi dei modelli ultrawide curvi di fascia alta.

Il trio si apre con il modello low-cost Samsung Odyssey G3 venduto a 299 euro al posto di 392 euro, pagabili in 3 rate senza interessi con Klarna. Si tratta di un monitor LCD WQHD (2560x1440) con curvatura 1000R e frequenza di aggiornamento di 144Hz, tempo di risposta di 1 ms e diagonale pari a 32 pollici. Troviamo poi la compatibilità con la tecnologia di sincronizzazione adattiva AMD FreeSync Premium e HDR10 per colori brillanti e realistici.

Segue il modello LG UltraGear 34GN850 caratterizzato da un pannello Nano IPS da 34 pollici con rapporto 21:9, risoluzione Quad HD (3440x1440), tempo di risposta di 1 ms (GtG) e refresh rate massimo pari a 160Hz. Anche qui non mancano tecnologie avanzate per l’immagine come HDR10, AMD FreeSync Premium e compatibilità G-Sync. Inoltre, facciamo notare che c’è la copertura DCI-P3 al 98%. Il prezzo? 699 euro al posto di 999 euro.

Chiudiamo questa piccola lista con l’imponente Samsung Odyssey G9, il quale scende da 1.779 euro a 1.099 euro. Questo modello ha uno schermo curvo QLED Quantum Dot da 49 pollici la cui risoluzione è pari a 5120 x 1440 pixel, con aspect ratio 32:9, curvatura 1000R, refresh rate massimo di 240Hz e tempo di risposta pari a 1ms (GtG). Ovviamente abbiamo il supporto a FreeSync Premium Pro, HDR e modalità PbP.

Anche presso Amazon potete trovare monitor Samsung e LG in offerta, ma attenzione alle differenze tra le promozioni della catena stellata e del servizio e-commerce.