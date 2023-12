Monitor da gaming Samsung Odyssey da 24 pollici in sconto su Amazon

Lo sconto di Amazon sul tablet Lenovo di cui vi abbiamo parlato su queste pagine non è l'unica promozione proposta in giornata odierna dal colosso degli e-commerce, che consente di acquistare a prezzo ridotto anche un monitor da gaming Samsung Odyssey da 24 pollici

La variante è la seguente:

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S24AG322), Flat, 24", 1920x1080 (Full HD), VA, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode: 145,90 Euro (189,90 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per martedì 12 Dicembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 19 ore e 22 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia, ed Amazon in occasione del periodo di Natale consente di effettuare il reso fino al 31 Gennaio 2024 per coloro che completano l'ordine fino al 31 Dicembre 2023.

Amazon consente anche di effettuare il pagamento tramite Cofidis a tasso zero ed interessi zero, mentre non è visualizzata l'opzione per pagare a rate con Amazon in cinque o dodici mensilità.

Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso di sempre per il modello di monitor in questione, che offre una frequenza di aggiornamento di 165Hz ed un tempo di risposta di 1ms.