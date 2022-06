Monitor da gaming Samsung Odyssey G5 ed SSD da 1TB in sconto su Amazon

In giornata odierna Amazon propone due offerte molto interessanti su altrettanti prodotti Samsung. Protagonista è un monitor da gaming della gamma Odyssey ed un SSD interno da 1 terabyte, che possono essere acquistati a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino.

Sconti Amazon su monitor ed SSD Samsung

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (S32AG504), Flat, 32'', 2560x1440 (QHD), HDR 10, IPS, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, G-Sync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free: 405,51 Euro

(S32AG504), Flat, 32'', 2560x1440 (QHD), HDR 10, IPS, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, G-Sync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free: 405,51 Euro Samsung Memorie MZ-V8V1T0 980 SSD Interno da 1TB, PCIe NVMe M.2: 96,90 Euro

Sul monitor, è disponibile anche il pagamento in cinque rate mensili da 81,11 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, con consegna garantita per martedì 5 Luglio 2022 se si effettua l'ordine nelle prossime ore.

Per quanto riguarda l'SSD da 1 terabyte, invece, la consegna è garantita per sabato 2 Luglio 2022 se si effettua l'ordine entro 13 ore dal momento in cui stiamo scrivendo.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse in quanto le unità a disposizione potrebbero andare sold out rapidamente.

Si tratta di due offerte sicuramente interessanti, che permettono di portare a casa a prezzi ridotti due ottimi prodotti.