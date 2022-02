Monitor da gaming Samsung Odyssey in offerta su Amazon, fino 200 Euro in meno

Con l’inizio di febbraio 2022 Amazon sta procedendo all’inserimento di nuove promozioni interessanti. Oggi abbiamo già visto le offerte su smart speaker Echo Show ed Echo Dot, ma facciamo anche il bis con tutte le migliori offerte su monitor da gaming Samsung Odyssey, con prezzi che scendono anche di 200 Euro rispetto al listino.

Sconti Amazon su monitor da gaming Samsung

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S24AG302), Flat, 24", 1920x1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode: 199,90 Euro

(S24AG302), Flat, 24", 1920x1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode: 199,90 Euro Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (F24G33), Flat, 24", 1920x1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, D-Sub, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free: 209 Euro

(F24G33), Flat, 24", 1920x1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, D-Sub, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free: 209 Euro Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 , Curvo (1000R), 32", 2560x1440 (WQHD 2K), HDR10, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display port, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero: 319,90 Euro

, Curvo (1000R), 32", 2560x1440 (WQHD 2K), HDR10, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display port, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero: 319,90 Euro Samsung Monitor Gaming Odyssey G7 (C27G73), Curvo (1000R), 27", 2560x1440 (WQHD 2K), HDR 600, VA, 240 Hz, 1ms, FreeSync Pro, G-Sync, HDMI, USB 3.0, Display port, Ingresso Audio, HAS, Pivot: 619 Euro

(C27G73), Curvo (1000R), 27", 2560x1440 (WQHD 2K), HDR 600, VA, 240 Hz, 1ms, FreeSync Pro, G-Sync, HDMI, USB 3.0, Display port, Ingresso Audio, HAS, Pivot: 619 Euro Samsung Gaming Monitor Odyssey G7 (S28AG702), Flat, 28", 3840x2160 (UHD 4K), HDR, IPS, 144Hz, 1ms, FreeSync Pro, G-Sync, HDMI, USB, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, PIP, Flicker Free: 729 Euro

(S28AG702), Flat, 28", 3840x2160 (UHD 4K), HDR, IPS, 144Hz, 1ms, FreeSync Pro, G-Sync, HDMI, USB, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, PIP, Flicker Free: 729 Euro Samsung Monitor Gaming Odyssey G9 (C49G93), Curvo (1000R), 49", 5120x1440 (Dual QHD), 32:9, HDR10+, HDR1000, VA, 240 Hz, 1 ms, Freesync Pro, G-Sync, HDMI, USB 3.0, Display port, Ingresso Audio, HAS: 1.299 Euro

Amazon si occuperà di vendita e spedizione per ciascun modello citato, con pagamento effettuabile in unica soluzione o a rate con Cofidis e piano della società di Andy Jassy, da 5 a 12 mensilità Tasso Zero. La consegna avverrà senza costi aggiuntivi per i clienti Prime. Infine, segnaliamo la mancanza di chiare tempistiche della conclusione delle offerte.

Allo stesso modo, sul portale di e-commerce troverete offerte su microSD e SSD Samsung.