Monitor da gaming Samsung Odyssey in offerta da Unieuro, si parte da 200 Euro

A quasi ventiquattro ore dalla nostra segnalazione di 3 smartphone a meno di 200 Euro da Unieuro, torniamo dalla catena italiana per proporvi due monitor da gaming Samsung Odyssey in sconto con prezzi a partire da 199,99 Euro. Scopriamo assieme la coppia di modelli interessati nel dettaglio.

Partiamo con il più economico Samsung Odyssey S27AG300 della serie G3, caratterizzato dal pannello piatto Full HD (risoluzione pari a 1920 x 1080 pixel) dalla diagonale di 27 pollici, con refresh rate massimo di 144Hz e tempo di risposta pari a 1 ms. Manca il supporto a HDR e a una copertura colore elevata, ma è compatibile con AMD FreeSync. Il prezzo a cui viene proposto, come detto in apertura, è pari a 199,99 Euro contro i 289,90 Euro di listino.

L’alternativa è quindi il Samsung Odyssey C32G55, altro monitor da gaming LED ma con risoluzione Quad HD (2560 x 1440 pixel), diagonale pari a 32”, frequenza di aggiornamento di 144Hz, tempo di risposta pari a 1 ms e curvatura 1000R. Qui non manca il supporto alla tecnologia HDR10, oltre ad AMD FreeSync Premium. Per questo modello sarà necessario spendere 299,90 Euro anziché 359,90 Euro, con pagamento effettuabile anche in 3 rate tasso zero da 99,97 Euro con PayPal.

Si segnala che entrambi i dispositivi godono di consegna a domicilio gratuita, ma resteranno disponibili a tali prezzi solo fino domani, 26 maggio 2022.

Da Unieuro potrete trovare al contempo una offerta a tempo su un computer portatile Lenovo.