Monitor da gaming Samsung Odyssey OLED in offerta al MINIMO STORICO su Amazon

Giovedì pomeriggio dedicato ai monitor da gaming su Amazon, con le offerte di primavera che termineranno il 25 Marzo. Quest’oggi infatti troviamo uno sconto molto interessante su un monitor da gaming Samsung Odyssey OLED G9, che può essere portato a casa al minimo storico.

SUPER OFFERTA su monitor da gaming Samsung Odyssey G9

Il monitor da gaming Samsung Odyssey OLED G9, con diagonale di 49 pollici e risoluzione di 5120x1440 pixel (DQHD) con aspect ratio di 32:9, infatti può essere acquistato a 1149 Euro, il 28% in meno rispetto ai 1599 Euro. La consegna però non è garantita a breve ma solo tra il 28 Marzo ed il 5 Aprile, sebbene sia gestita interamente da Amazon sia in termini di vendita che spedizione.

A livello tecnico, il monitor è dotato di un pannello OLED con supporto HDR True Black 400, refresh rate di 240Hz con tempo di risposta di 0,03ms e compatibilità G-Sync. Il comparto connettività è dotato di una porta Display Port, una HDMI, una micro HDMI, tre USB e di speaker integrati. Nella confezione trova spazio anche un cavo DisplayPort, oltre che il cavo di alimentazione ed un cavo da HDMI a Micro HDMI.

Amazon consente anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili a tasso zero ed interessi zero, oltre che con Cofidis alle condizioni proposte.