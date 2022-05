Monitor da gaming Samsung Odyssey in sconto da Euronics, c'è QLED curvo

Se siete alla ricerca di un nuovo monitor da gaming per il vostro setup personale, Euronics ha due ottimi modelli che faranno al caso vostro: la catena di distribuzione nata in Olanda propone in questi giorni 2 monitor Samsung Odyssey in offerta, tra cui il gigantesco QLED curvo da 49 pollici.

Avviamo la brevissima rassegna proprio analizzando quest’ultimo modello: si tratta del Samsung LC49G95TSSRXEN, ovverosia l’Odyssey G9 da 49 pollici con pannello QLED dalla curvatura 1000R e con risoluzione pari a 5120 x 1440 pixel, mentre l’aspect ratio è 32:9. Il tempo di risposta è pari a 1ms GtG e la frequenza di aggiornamento pari a 240Hz. Troviamo, dunque, la compatibilità con NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium. Il prezzo? 1.245 Euro al posto dei 1.779 Euro di listino.

In alternativa, a 199 Euro anziché 229,99 Euro troverete il più accessibile Samsung LS24AG300NUXEN della serie Odyssey G3, caratterizzato da un display LED Full HD (1920 x 1080) da 24 pollici con refresh rate massimo fissato a 144Hz, tempo di risposta pari a 1ms MPRT e supporto ad AMD FreeSync. Insomma, ha tutto lo stretto necessario per godersi l’esperienza di gioco senza spendere quantità particolarmente importanti di denaro.

