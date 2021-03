Monitor da gaming Samsung, RAM Crucial ed SSD WD in sconto su Amazon oggi

Dopo aver riportato le offerte Amazon sugli Echo e Fire TV Stick, parliamo nuovamente delle promozioni disponibili in giornata odierna sul sito web di Jeff Bezos dal fronte dell'hardware per PC. In sconto troviamo infatti un SSD interno, un monitor da gaming e 16GB di RAM DDR4.

Sconti di Primavera Amazon - Offerte del 23 Marzo

WD Black SN750 NVMe SSD Interno per Gaming ad Alte Prestazioni, 500 GB: 71,98 Euro (159,99 Euro)

per Gaming ad Alte Prestazioni, 500 GB: 71,98 Euro (159,99 Euro) Samsung C49HG90 Monitor Gaming Curvo , Super Ultrawide, 49”, Full HD, HDR, 3840 x 1080, 1 ms, 32:9, 144 Hz, 1080p, 350cd/m2, 1 Display Port e 1 Mini Display Port, 2 HDMI, Freesync, Quantum Dot, Nero: 849 Euro (1.499 Euro)

, Super Ultrawide, 49”, Full HD, HDR, 3840 x 1080, 1 ms, 32:9, 144 Hz, 1080p, 350cd/m2, 1 Display Port e 1 Mini Display Port, 2 HDMI, Freesync, Quantum Dot, Nero: 849 Euro (1.499 Euro) Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B 3200 MHz, DDR4, DRAM, Memoria Gaming Kit per Computer Fissi, 16GB (8GB x2), CL16, Nero: 79,59 Euro (89,05 Euro)

La consegna viene garantita a stretto giro di orologio, con tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.

La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, che però come avvenuto anche in altre circostanze non ha diffuso alcun tipo d'informazione in merito alla data di scadenza delle promozioni. Per questo motivo, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti di uno dei prodotti in questione.