Il monitor da gaming Sony Inzone M3 da 27 pollici è in super sconto su Amazon

Tra le numerose promozioni proposte da Amazon in occasione delle offerte di Primavera, che hanno preso il via in giornata odierna, troviamo anche una riduzione molto interessante che è disponibile su un monitor da gaming Sony.

SONY INZONE M3 in sconto su Amazon

Si tratta del Sony INZONE M3 da 27 pollici, che è disponibile a 299 Euro, in calo del 25% rispetto al prezzo più basso raggiunto di recente di 399 Euro ma anche più basso rispetto al prezzo mediano di 409 Euro. Insomma, si tratta davvero di un super prezzo. Amazon, che gestisce sia la vendita che spedizione, garantisce la consegna senza costi aggiuntivi per martedì prossimo se si effettua l'ordine entro 21 ore e 16 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un monitor da 27 pollici FHD (con risoluzione di 1920x1080 pixel) con refresh rate di 240Hz e tempo di risposta di 1ms. Supportato l'HDMI 2.1 VRR, oltre che la compatibilità con NVIDIA G-SYNC. Il monitor è perfetto per la PlayStation 5, per cui è prevista anche una modalità d'immagine FPS che ottimizza luminosità e contrasto, mentre la feature Mirino consente di aiutare a migliorare la precisione e la velocità della mira.

Amazon consente anche di effettuare il pagamento a rate con Cofidis.