Monitor HP da 22 pollici ed Apple Watch 4 in offerta su Amazon

Anche di sabato, non si fermano gli sconti di Amazon. Quest'oggi il negozio online di Jeff Bezos propone a prezzi convenienti due prodotti molto interessanti, tra cui un monitor per PC ed Apple Watch Series 4 che ormai è stato mandato in pensione da Apple.

Partendo dallo smartwatch, si tratta della versione GPS Only (quindi senza supporto all'LTE) con cassa da 44 millimetri. Il dispositivo indossabile può infatti essere acquistato al prezzo di 379,05 Euro, per un risparmio importante rispetto ai 469 Euro del lancio. Come spesso accaduto negli ultimi tempi, nella scheda prodotto è presente come costo 399 Euro, ma nel momento in cui si inserisce lo smartwatch nel carrello Amazon provvederà a stornare i 19,95 Euro aggiuntivi. Il prezzo non è niente male se si conta che il dispositivo è ancora ampiamente supportato dalla società americana ed ha da poco ricevuto watchOS 6.

Tra gli sconti troviamo anche il monitor HP 22F, con diagonale da 22 pollici e pannello IPS, che offre una risoluzione di 1920x1080 pixel ed un tempo di risposta di 5 millisecondi. A livello tecnico è anche offerta una luminosità di picco di 300 cd/m2. Il prezzo proposto da Amazon è di 75,99 Euro, ed anche in questo caso il risparmio è importante rispetto ai 139,99 euro di listino.