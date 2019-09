Monitor HP da 24'' e processore Intel Core i9 in offerta su Amazon

Anche quest'oggi, continuano gli sconti su Amazon Italia. La piattaforma di Jeff Bezos propone a prezzi ridotti due prodotti molto interessanti, che potrebbero risultare utili a vari utenti. Si tratta di un monitor HP da 24 pollici con pannello Full HD, ed il processore Intel Core i9.

Partendo dal monitor, si tratta del 4HZ37AA da 24 pollici, con supporto alla tecnologia AMD Fresync. Il pannello è IPS Full HD con risoluzione di 1920x1080 pixel, ma un aspetto molto interessante che merita menzione è che include un supporto inclinabile ed altezza regolabile. L'inclinazione passa da -5° a +25°, ma il produttore sottolinea che è regolabile anche in altezza, il che lo rende versatile in tutti gli ambienti.

Solo per la giornata di oggi, Amazon lo propone al prezzo scontato di 109,99 Euro, rispetto ai 179,99 Euro. L'offerta scadrà alle 23:59 di oggi, lunedì 16 Settembre.

In offerta, come dicevamo poco sopra, troviamo anche il processore Intel Core i9-9900K, che raggiunge uno dei prezzi più bassi di sempre sul sito di Bezos. Il chip infatti può essere acquistato al prezzo di 475,16 Euro, per un risparmio importante se si conta che solo ieri era in vendita a poco più di 543 Euro. Sulla data di scadenza di quest'ultima offerta però non abbiamo a disposizione indicazioni.