Monitor HP da 32'' e Huawei Madiapad T5 10 in offerta su Amazon

Torna il nostro appuntamento quotidiano con le migliori offerte d'informatica ed elettronica proposte da Amazon. Quest'oggi abbiamo scelto un monitor targato HP ed un tablet della linea Mediapad tra quelli in offerta.

Partendo proprio dal monitor, si tratta dell'HP 32S, un monitor da 32 pollici Full HD con risoluzione di 1920x1080 pixel, dotato di pannello IPS retroilluminato a LED e tempo di risposta di 5 millisecondi, che può essere acquistato solo per la giornata di oggi al prezzo speciale di 149,99 euro, cento Euro in meno rispetto ai 249 Euro di listino. Il monitor offre anche un angolo di visione di 178° e può essere collegato al PC desktop o laptop tramite gli ingressi HDMI e VGA.

In offerta troviamo anche Huawei MediaPad T5 10, che nella versione LTE passa a 149,99 Euro dai precedenti 199,99 euro. Il tablet include uno schermo da 10,1 pollici con aspect ratio di 16:10, processore da 2,3 Ghz, memoria RAM da 2 gigabyte e memoria interna da 16 gigabyte. A livello estetico troviamo un corpo unibody in metallo elegante, che lo rende anche bello di vedere e comodo da tenere in mano. Interessante anche la modalità Kids Corner, che include una serie di contenuti per bambini ed un'apposita protezione.

Entrambe le offerte beneficiano dei vantaggi previsti dal Prime e sono disponibili solo per la giornata di oggi.