Monitor HP UltraGear da 34 pollici QHD in offerta al minimo storico su Amazon

Nel giorno in cui Mediaworld lancia gli LG Days, anche Amazon torna alla carica e propone uno sconto molto interessante su un monitor HP UltraGear da 34 pollici, che raggiunge il prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di Jeff Bezos.

Di seguito i dettagli:

LG 34GN850 UltraGear Gaming Monitor 34" QuadHD UltraWide Curvo 21:9 LED NanoIPS 1ms HDR 400, 3440x1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium 160Hz, HDMI, Display Port, USB Hub, Flicker Safe, Nero: 649,99 Euro (999 Euro)

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, entro venerdì 22 Luglio 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. La riduzione è del 35% se si tiene conto che di listino costa 999 Euro, e tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva della durata di due anni al prezzo di 15,49 Euro e tre anni a 20,49 Euro. Disponibile anche l'abbonamento Microsoft 365 Family, che permette di aggiungere fino a sei persone, a 188,95 Euro, mentre Adobe Creative Cloud Photography Plan costa 154,43 Euro all'anno.

