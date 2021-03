Monitor LG da 32 pollici Ultra HD 4K con FreeSync in offerta al minimo storico su Amazon

Dopo aver parlato del Sottocosto di Euronics, ci spostiamo su Amazon che in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su un monitor LG da gaming da 32 pollici, che raggiunge il minimo storico.

Si tratta dell'LG 32UN500, un monitor da 32 pollici con pannello VA LED Ultra HD con HDR10, che può essere acquistato a 288 Euro, rispetto ai 369,99 Euro di listino. Il monitor, secondo la scheda tecnica, offre un tempo di risposta di 4ms e supporta anche l'aMD FreeSync 60Hz, con black stabilizer e Dynamic Action Sync.

La spedizione è gratuita e gestita da terze parti, ma beneficia a tutti gli effetti della protezione cliente di Amazon, come indicato direttamente nella scheda tecnica. Gli utenti possono anche aggiungere la protezione extra da 1 o 2 anni al prezzo di 9,69 o 13,70 Euro, direttamente dalla scheda tecnica.

Amazon, come avvenuto anche in altre circostanze, non ha diffuso alcuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, ma nel momento in cui stiamo scrivendo viene indicata la disponibilità solo per due unità motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse. La consegna viene garantita tra il 16 Aprile ed il 13 Maggio, in quanto si tratta di una spedizione internazionale. A garanzia però c'è la protezione del colosso di Jeff Bezos.