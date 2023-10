Monitor LG Ultragear da 27 pollici in offerta al minimo storico su Amazon

È in offerta al minimo storico su Amazon un monitor LG Ultragear da 27 pollici, con risoluzione QHD 2560x1440 pixel e compatibilità G-Sync ed AMD FreeSync Premium. La promozione arriva in occasione della Festa delle Offerte Prime di Amazon.

Il modello è il seguente:

LG 27GR95QE UltraGear Gaming Monitor 27" QHD OLED HDR True Black, 2560x1440, 0.03ms, G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium 240Hz, HDMI 2.1 VRR (HDCP 2.3), Display Port 1.4, Flicker Safe, Nero: 806,06 Euro

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 16 Ottobre 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 22 ore e 16 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso monitor su Amazon da quando è disponibile, e sia la consegna che spedizione è gestita direttamente dal colosso di Seattle che garantisce anche la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche previste dai termini e condizioni.

Ovviamente, le promozioni della Festa delle Offerte Prime di Amazon sono disponibili in esclusiva per coloro che sono iscritti al programma Prime.