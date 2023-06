Monitor LG UltraGear Gaming da 24 pollici in sconto su Amazon

Anche quest'oggi si rinnovano su Amazon le promozioni sui prodotti d'elettronica ed informatica. Tra i protagonisti della giornata odierna troviamo un monitor della linea LG UltraGear da gaming con diagonale di 24 pollici, su cui è possibile risparmiare il 29%.

Di seguito i dettagli:

LG 24GN65R UltraGear Gaming Monitor 24" Full HD IPS HDR 10, 1920x1080, 1ms, AMD FreeSync Premium 144Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, AUX, Stand Pivot, Flicker Safe, Nero: 169,99 Euro (239 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è prevista per martedì 13 Giugno 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Il monitor dà anche la possibilità di ottenere un risparmio del 33% su Xbox Game Pass Per Pc, secondo le condizioni indicate direttamente al momento della finalizzazione dell'ordine.

La spedizione e vendita è gestita direttamente da Amazon, che però non propone la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero.



Come sempre in casi come questi, il consiglio è di effettuare l’ordine nel minor tempo possibile in caso d’interesse nei confronti del prodotto.