Monitor LG UltraGear da gaming da 27' OLED, l'offerta Wow di Amazon da non perdere

Partita da pochi secondi una nuova offerta WOW di Amazon, che sarà disponibile fino ad esaurimento scorte e che consente di godere di uno sconto molto interessante su un monitor da gaming LG UltraGear.

Offerta Wow su monitor LG Ultragear OLED

Si tratta dell’LG 27GR95QE, un monitor da gaming UltraGear da 27 pollici QHD OLED HDR, che rientra tra le offerte WOW di questo pomeriggio. Amazon infatti evidenzia come la promozione sarà attiva fino alle 23:59 di oggi, 20 Marzo 2024, salvo esaurimento scorte: è possibile controllare l’andamento della richiesta direttamente attraverso la barra laterale presente al lato, motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse nei confronti del prodotto.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un monitor da gaming UltraGear OLED da 27 pollici con aspect ratio di 16:9, risoluzione Quad HD di 2560x1440 pixel, tempo di risposta di 0,03ms, supporto NVIDIA G-Sync ed AMD FreeSync Premium 240Hz, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync e Crosshair. Presente anche la funzione Game Optimizer, un vero e proprio pannello di controllo da cui si può gestire tutto quanto concerne le impostazioni da gaming, con tanto di possibilità di adattare le opzioni in base ai giochi (FPS, RPG, RTS) e di attivare le tecnologie VRR, G-SYNC e FreeSync.