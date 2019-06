Lo schermo ha la luminosità al minimo, Apple gli sostituisce il MacBook senza accorgersene

La vicenda che ci giunge dagli Stati Uniti è quanto meno singolare. Protagonista è un fotografo che ha mandato il proprio MacBook Pro in assistenza a causa di alcuni problemi con lo schermo, che non si accendeva, indipendentemente da ciò che faceva.

Dal momento che si trattava di un portatile di fascia alta, da 7.000 Dollari, ha preferito rivolgersi immediatamente all'assistenza della società di Cupertino che l'ha tenuto per due settimane.

L'aspetto più particolare è dato da ciò che è successo in assistenza. Gli ingegneri infatti hanno sostituito due volte la scheda logica del computer ed anche alcuni cavi, ma il MacBook continuava a dare lo stesso problema. Alla fine, Apple ha deciso di sostituire il MacBook Pro con una nuova unità, valutata anch'essa 7.000 Dollari.

La natura del problema è stata scoperta da un Apple Genius che non ha fatto altro che puntare la torcia contro lo schermo per scoprire che non si illuminava in quanto la luminosità era stata completamente abbassata.

Il fotografo infatti l'ultima volta che lo aveva utilizzato aveva impostato la luminosità al minimo perchè lo aveva collegato ad alcuni monitor esterni. Da qui, quando l'ha provato ad accendere è incappato in una serie di glitch che l'hanno spinto a portarlo in assistenza.

Lo schermo infatti non si è acceso, la keyboard non si è illuminata e nemmeno il monitor esterno ha dato segni di vita. Il fotografo ha tentato di ripristinare la PRAM, senza ottenere i frutti sperati.

A fargli alzare bandiera bianca però è stata la Touch Bar, che non si è illuminata e non si è avviata, il che non gli ha permesso nemmeno di alzare la luminosità.

Parlando con il Business Insider, Benz ha affermato che la debacle non sarebbe avvenuta nel caso in cui il suo MacBook avesse avuto i pulsanti fisici per aumentare o diminuire la luminosità, invece che la Touch Bar, che si è accesa solo dopo che è stato effettuato l'accesso al PC. E dal momento che non riusciva a visualizzare lo schermo, non gli è stato possibile. Secondo Benz il malfunzionamento sarebbe da imputare a qualche software che usa per il suo lavoro.

La speranza è che il colosso di Cupertino cambi questa politica e modifichi il funzionamento della Touch Bar.