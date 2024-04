Monitor MSI curvo e ultrawide in offerta al MINIMO STORICO su Amazon

Se siete alla ricerca di un monitor ultrawide (21:9) con schermo curvo, sappiate che su Amazon viene proposto al miglior prezzo di sempre uno dei prodotti della linea MSI.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA SU AMAZON Ad essere stato scontato è il monitor MSI Optix MAG342CQR, che su Amazon ha raggiunto il prezzo più basso di sempre. Si tratta di uno schermo da 34 pollici con risoluzione di 3440x1440 pixel (UWQHD). Dotato di un pannello VA, questo monitor permette anche di visualizzare immagini con una frequenza d'aggiornamento massima pari a 144 Hz, così da permettere agli appassionati di videogiochi competitivi di giocare nelle condizioni migliori possibili, complice anche il tempo di risposta di 1 solo millisecondo. Per chi ama l'estetica, il monitor è inoltre dotato di una cornice super sottile e di un LED RGB sulla parte posteriore, che può essere personalizzato tramite un software proprietario firmato MSI. Segnaliamo infine che si tratta di un prodotto HDR Ready e quindi permette di visualizzare immagini HDR.

Al momento, questo monitor MSI viene scontato dell'11% e non è mai stato proposto ad un prezzo così basso su Amazon. Se siete interessati, quindi, vi invitiamo a procedere con l'acquisto poiché non sappiamo per quanto ancora l'offerta resterà attiva e non escludiamo che a breve il prezzo tornerà ad essere più elevato.

