Monitor MSI, OnePlus Nord e Galaxy S22 in offerta su Amazon per il weekend

Nel giorno in cui Trony lancia il nuovo volantino, su Amazon troviamo un'ampia gamma di prodotti d'elettronica in offerta. Protagonisti sono un monitor da gaming a marchio MSI, ma anche uno smartphone della gamma OnePlus Nord ed il Galaxy S22 5G di Apple.

Di seguito gli sconti di oggi:

MSI Optix MPG321QRF-QD , Monitor Gaming Esport 32" Flat, Display 16:9 WQHD (2560 x 1440), Freq 175Hz, HDR 600, 1ms (GTG,min), Pannello Rapid IPS, Mystic Light RGB, Console Mode, VESA 100x100: 446,30 Euro (899 Euro)

, Monitor Gaming Esport 32" Flat, Display 16:9 WQHD (2560 x 1440), Freq 175Hz, HDR 600, 1ms (GTG,min), Pannello Rapid IPS, Mystic Light RGB, Console Mode, VESA 100x100: 446,30 Euro (899 Euro) OnePlus Nord CE 5G 8GB RAM 128GB Smartphone con Fotocamera Tripla e Doppia SIM, Blu (Blue Void): 234 Euro (329 Euro)

8GB RAM 128GB Smartphone con Fotocamera Tripla e Doppia SIM, Blu (Blue Void): 234 Euro (329 Euro) Samsung Galaxy S22 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 128GB Display 6.1’’¹ Dynamic AMOLED 2X, 4 Fotocamere, Pink Gold 2022 [Versione Italiana]: 699 Euro (879 Euro)

Per quanto riguarda il monitor MSI ed il Galaxy S22 5G, non è disponibile alcune indicazione sulla data di scadenza delle promozioni, mentre su OnePlus Nord CE il termine è previsto tra 11 giorni. Purtroppo non è disponibile il pagamento a rate di Amazon, ma solo con Cofidis direttamente al check out.

In entrambi i casi però la disponibilità è immediata e l'arrivo a casa è previsto a stretto giro di orologio. Come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.