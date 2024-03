Monitor MSI QD-OLED da 34 pollici, prezzo PAZZESCO su Amazon per le offerte di primavera

Dopo aver segnalato lo sconto molto interessante proposto sul TV LG OLED evo da 65 pollici, restiamo nello stesso ambito audio/video per riportare un’altra interessante offerta che propone quest’oggi Amazon. Protagonista è un monitor MSI QD-OLED da 34 pollici da gaming.

SUPER OFFERTA su monitor da gaming MSI

Nello specifico, si tratta dell’MSI MEG 342C QD-OLED da 34 pollici, un monitor da gaming curvo che è disponibile a 999,99 Euro, in calo di 500 Euro rispetto ai 1499 Euro di listino, con consegna però garantita per il 3 Aprile 2024 per coloro che effettuano l’ordine entro 22 ore e 17 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia. Possibile anche effettuare il pagamento a rate con Cofidis alle condizioni preposte, ed indicate direttamente al momento della finalizzazione dell’ordine.

Il monitor in questione è dotato di un pannello curvo MSI QUANTUM DOT OLED a 10 bit, con curvatura immersiva a 1800R e diagonale di 34 pollici. I colori sono a 10-bit, con copertura del 99,3% dello spazio colore DCI-P3 ed un’accuratezza cromatica Delta E ≤2. Inoltre, ha anche ottenuto la certificazione VESA DisplayHDR True Black 400, ed ha un refresh rate di 175Hz con tempo di risposta di 0,03 ms e supporto Freesync Premium Pro. Grazie al software MSI GI è possibile ottenere la funzione OLED Care che previene il burn-in.