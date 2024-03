Monitor MSI QD-OLED curvo da gaming in sconto su Amazon: l'offerta da non perdere

Mentre Unieuro lancia le nuove offerte solo online, Amazon propone uno sconto da non perdere se siete alla ricerca di un monitor da gaming curvo.

Il colosso di Seattle, nella fattispecie, consente di acquistare ad un prezzo molto conveniente l'MSI MEG 342C QD-OLED, un monitor da gaming curvo con diagonale da 34 pollici che raggiunge il prezzo più basso di sempre, come certificato dai dati di Keepa:

MSI MEG 342C QD-OLED 34“ UWQHD Gaming Monitor curvo - 1800R, 3440 x 1440 Pannello Quantum Dot OLED, 175 Hz / 0,03ms, 99,3% DCI-P3, ΔE≤2, DisplayHDR True Black 400, KVM - DP 1.4a, HDMI 2.1, USB Type-C: 999,99 Euro (1499 Euro)

Nella scheda prodotto si legge che si tratta di un'offerta a tempo, ma non viene specificata la data di scadenza. Come sempre in casi analoghi, però, il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in quanto le unità disponibili a prezzo ridotto potrebbero andare sold out rapidamente.

Amazon propone la consegna per il 20 Marzo 2024 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. La spedizione e vendita è gestita direttamente da Amazon, che permette anche di effettuare il pagamento a rate con Cofidis alle condizioni proposte, mentre non è disponibile la dilazione a tasso zero ed interessi zero.