Monitor portatile da 16 pollici scontato del 30% su Amazon: risparmi 70 Euro!

C’è anche spazio per i monitor portatili in giornata odierna tra le offerte di Amazon. Il colosso di Seattle infatti propone un’offerta molto interessante grazie ad un coupon che si può applicare al momento della finalizzazione.

Monitor portatile in offerta su Amazon

Il monitor portatile AZORPA da 16,1 pollici 139,99 Euro, un prezzo raggiungibile tramite il coupon da 60 Euro che si può applicare semplicemente facendo click sul pulsante “applica coupon 60 Euro” presente nella scheda prodotto.

Come leggiamo nelle condizioni dell’offerta, il coupon consente di risparmiare 60 Euro rispetto al prezzo di listino. Il coupon sarà disponibile e valido fino al 28 Marzo 2024, salvo esaurimento.

Il monitor portatile ARZOPA Z1FC in questione è IPS ed offre un angolo di visione completo di 178 gradi con rapporto di contrasto 1000:1 ed aspect ratio di 16:9, a cui si aggiunge un refresh rate di 144Hz. Garantito anche il supporto HDMI/USB-C e la compatibilità con laptop, PC, Mac, PlayStation 3, 4 e 5 ed Xbox.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domani 27 Marzo 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna. Il prodotto beneficia della politica di reso e può essere restituito entro 30 giorni dalla consegna a casa.