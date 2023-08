Questi monitor Samsung costano meno di 100 euro, c'è anche curvo

Se siete alla ricerca di un monitor da ufficio a poco prezzo, potreste essere nel posto giusto: dopo avervi segnalato i monitor da gaming LG UltraGear in offerta su Amazon Italia, è arrivato il turno di un altro paio di monitor, a prezzi estremamente accessibili e sotto la soglia dei 100 euro.

I monitor in questione sono entrambi prodotti da Samsung. Il primo, in particolare, è il modello S36C e si tratta di un pannello VA curvo da 24 pollici con risoluzione 1080p e frequenza di aggiornamento da 75Hz. Si tratta di un modello particolare, con curvatura 1800R, dotato anche di funzionalità da gioco di base come il FreeSync, oltre a tempi di risposta sufficientemente bassi per un gaming rilassato, ovvero 4 ms.

Insomma, un monitor che si presta bene a un po' tutti gli utilizzi, a partire dallo studio o dall'uso ufficio, considerando anche la presenza di una Eye Saver Mode per la protezione degli occhi. Il suo prezzo è esattamente di 99 euro, spedizione Prime inclusa.

Da segnalare anche la presenza della solita promo che consente di ottenere, con l'acquisto, il 33% di sconto su Xbox Game Pass per PC.

Un altro modello interessante sempre per gli stessi utilizzi è il Samsung Essential Monitor S31C, stavolta con pannello IPS Flat da 24 pollici, frequenza di aggiornamento di 75Hz e tempi di risposta fino a 5 ms. La risoluzione del monitor è FullHD anche in questo caso, ma non mancano neanche FreeSync e modalità Eye Saver. Il costo è di appena 89 euro, anche in questo caso venduto e spedito da Amazon con servizio Prime.

