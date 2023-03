Il monitoraggio del diabete con Apple Watch è lontano: necessari 3-7 anni per vederlo

Nello stesso numero della newsletter settimanale dove Mark Gurman ha discusso del nuovo iOS 17, il popolare giornalista di Bloomberg fa anche il punto sul monitoraggio del glucosio tramite Apple Watch, di cui si parla ormai da tempo immemore.

Gurman spegne gli entusiasmi degli utenti che si attendevano a breve questo sistema, sebbene i rapporti emersi negli scorsi giorni parlavano di una Apple che avrebbe progettato il sensore per misurare il diabete dopo 12 anni.

Nonostante gli importanti progressi registrati, però, la tecnologia sarebbe ben lontana dall’essere integrata nei dispositivi indossabili. Il sistema, che utilizza un chip fotonico al silicio per far risplendere la luce di un laser sotto la pelle e determinare la concentrazione di glucosio nel corpo, deve ancora essere perfezionato insieme agli algoritmi ed i sensori di bordo. L’azienda inoltre deve anche ridurne le dimensioni per integrarlo in un dispositivo grande quanto Apple Watch, e proprio questo richiederà “tra 3 e 7 anni”.

Per la Mela si tratta probabilmente della principale sfida, nonchè uno dei progetti più importanti e su cui sta lavorando da più tempo. Apple ha condotto test sull’uomo negli ultimi dieci anni e vuole utilizzare il suo Watch per avvisare gli utenti se sono prediabetici per incoraggiarli a cambiare lo stile di vita prima che si sviluppi la malattia.