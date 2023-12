Si sta monitorando il cielo per trovare delle possibili sonde aliene

L'interesse per gli oggetti volanti non identificati (UFO) è cresciuto notevolmente da quando, nel 2021, il Pentagono ha rivelato l'esistenza di oggetti anomali nello spazio aereo statunitense. Nel 2023, la NASA ha formato un gruppo di lavoro per indagare su questi rapporti e ha nominato un direttore per la ricerca sugli UAP.

Considerando che nella nostra Via Lattea ci sono circa 40 miliardi di pianeti delle dimensioni della Terra potenzialmente abitabili, l'invio di sonde potrebbe essere un metodo più economico per esplorare lo spazio rispetto alla comunicazione radio o laser. Se gli umani possono inviare sonde ad altre stelle, è plausibile che altre civiltà possano fare lo stesso verso il nostro Sistema Solare.

Queste sonde potrebbero raggiungere la cintura principale degli asteroidi o addirittura entrare nella nostra atmosfera, venendo classificate come "UFO". Il progetto ExoProbe cerca di individuare queste potenziali sonde aliene osservando brevi lampi di luce nel cielo notturno, che potrebbero essere causati da superfici riflettenti artificiali o da oggetti che emettono luce interna.

Questi lampi, a volte ripetuti e seguendo una linea retta, sono simili a quelli prodotti dai satelliti in orbita attorno alla Terra. Per verificare l'autenticità di ogni segnale, però, è necessario osservarlo in almeno due telescopi separati da centinaia di chilometri. Questo permette di misurare la parallasse e calcolare la distanza dell'oggetto.

Il progetto ExoProbe utilizza anche metodi propri per filtrare i lampi di luce dai milioni di frammenti di detriti spaziali e dalle migliaia di satelliti che ingombrano il cielo.