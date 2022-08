Monkeypox: Il vaiolo delle scimmie può colpire anche i nostri animali?

Mentre in tutto il mondo gli scienziati si adoperano per evitare una diffusione dell'epidemia di vaiolo delle scimmie, molti proprietari di animali domestici si chiedono se anche i loro compagni a quattro zampe potrebbero esserne a rischio. Un nuovo studio pubblicato su Lancet ha trovato finalmente una risposta.

I ricercatori hanno infatti scoperto che purtroppo il contagio è possibile. L'evidenza è stata ottenuta dopo aver identificato, e confermato, un caso di vaiolo delle scimmie proprio in un cane di Parigi.

Lo studio del caso ha suggerito che il cane potrebbe aver contratto l'infezione dai suoi proprietari. Infatti, dodici giorni dopo che loro stessi hanno iniziato a mostrarne i sintomi, anche il levriero italiano ha presentato la comparsa delle tipiche lesioni vaiolose.

Gli autori dello studio hanno inoltre ipotizzato che il cane potrebbe essere stato infettato mentre condivideva il letto con i suoi proprietari. D'altronde, i Centers for Disease Control and Prevention affermano che il vaiolo delle scimmie può diffondersi anche toccando semplicemente tessuti contaminati come, in questo caso, la biancheria da letto.

Comunque, sebbene lo studio pubblicato su "The Lancet" mostri che gli animali domestici possono quindi contrarre il vaiolo delle scimmie, gli esperti mantengono bassa l'allerta, affermando che è abbastanza raro.

La dott.ssa Lori Teller, presidente dell'American Veterinary Medical Association, ha infatti affermato: "Il rischio è estremamente basso. Il modo in cui i nostri animali domestici potrebbero contrarlo è attraverso un contatto estremamente stretto".

Quindi, via libera alle coccole ai nostri amici a 4 zampe.

