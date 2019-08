Monopattini elettrici, Xiaomi Redmi Note 7 ed Amazfit GTR tra le offerte di Gearbest

Sono davvero tante le offerte di oggi su Gearbest e BangGood. Le due popolari piattaforme di vendita cinesi infatti propongono degli ingenti sconti su alcuni monopattini elettrici (tra cui quello di Xiaomi), il Redmi Note 7 della società asiatica ed il nuovo Amazfit GTR con cassa in alluminio. Vediamo insieme quali sono le proposte del weekend.

Il monopattino di elettrico di Xiaomi. l'M365, può essere acquistato su Banggood al prezzo di 306 Euro, quasi 100 Euro di risparmio rispetto ai 400 Euro di listino. Nella scheda è presente il costo "di listino" del prodotto, ma inserendo il coupon MISCOOTER1 è possibile stornare la differenza.

Su Gearbest invece troviamo in sconto il nuovo smartwatch dell'ecosistema Xiaomi. l'Amazfit GTR con cassa in alluminio e cinturino in pelle, che figura tra le vendite flash e può essere acquistato a 126 Euro.

Sempre su Gearbest, tra le offerte di oggi è disponibile anche Xiaomi Redmi Note 7 con 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna, che con il codice promozionale GBN7464BLACK passa a soli 153 Euro, non basso come quello del Prime Day di Amazon, ma comunque molto conveniente.

Tornando ai monopattini elettrici, l'Alfawise M1 passa a 281 Euro con il coupon ALFAWISEM1CN.

Fateci sapere come sempre tra i commenti se avete intenzione di sfruttare una delle offerte o meno.