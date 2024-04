Monopattino Elettrico Aprilia: CORRI ad acquistarlo a un prezzo UNICO!

Aprilia Tuareg Monopattino Elettrico è quello che ci vuole per muoversi agevolmente nel traffico e sui manti stradali più tortuosi. Pensato proprio per le città italiane alquanto ostili per bikers ed e-bikers, grazie alle sospensioni anteriori e posteriori che assicurano comfort in ogni situazione. Prendilo ora a -63% di sconto, a 310,52€.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il monopattino elettrico Aprilia offre anche il Massimo comfort con gli pneumatici off-road con camera d’aria da 10’’ che attutiscono al meglio i colpi e le vibrazioni trasmesse dal manto stradale irregolare. Quindi, oltre a offrirti sicurezza, non dovrai subire gli smottamenti a ogni fosso che trovi, fermo restando che occorra sempre la massima prudenza.

Ottima batteria grazie alla batteria da 374 Wh che assicura fino 40 km di autonomia senza pensare alla ricarica.

Questo e-scooter è dotato di freni su entrambe le ruote, di un cicalino, di indicatori di direzione e di luci anteriori bianche o gialle e di luci posteriori rosse. Quindi potrai muoverti agevolmente anche di notte.

Può raggiungere una velocità massima di 20km/h e affrontare salite con pendenza del 20%. Il sistema di recupero dell’energia KERS aiuta a recuperare l’energia cinetica in frenata e e convertirla per migliorare ulteriormente l’autonomia del monopattino.

Infine, potrai gestire il monopattino comodamente dal tuo smartphone scaricando la app.

Amazon ti offre TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Tutta la musica che ami, una incredibile libreria di eBook e una vasta selezione di audiolibri e podcast in italiano. Cosa puoi chiedere di più?