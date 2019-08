Monopattino elettrico Xiaomi ed iPad Pro in offerta su Amazon

Anche di sabato non si fermano le offerte su Amazon Italia. Nello specifico, quest'oggi la piattaforma di rivendita online di Jeff Bezos propone un paio di promozioni molto interessanti, che abbracciano due categorie diametralmente diverse. In offerta troviamo un iPad Pro ed un monopattino elettrico di Xiaomi.

Partendo dall'iPad Pro, si tratta della versione con Touch ID, dotata di processore A10X e schermo con diagonale da 12,9 pollici. Il modello in questione è WiFi + Cellular con 64 gigabyte di memoria interna, e può essere acquistato al prezzo speciale di 802,43 Euro, in calo rispetto a quello di qualche anno fa. Il tablet include una fotocamera da 12 megapixel posteriore e frontale TrueDepth da 7 megapixel, ed è dotato anche dello slot per la SIM, che consente di sfruttare la connettività cellulare.

Tra le offerte, come dicevamo, troviamo anche il monopattino elettrico pieghevole di Xiaomi, che passa da 399,99 Euro a 350,55 Euro. Nella scheda tecnica è presente l'indicazione del prezzo di 369 Euro, ma al momento del check-out, il sistema di Amazon provvederà a stornare i 18,45 Euro restanti. Il monopattino elettrico ha un'autonomia di 30 chilometri ed è in grado di raggiungere una velocità di massimo 25 chilometri orari. E' dotato di un sistema di doppia frenata ed un design pieghevole portatile, particolarmente utile in città.