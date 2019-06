Monopoli Voice Banking: il banchiere è smart e automatico, addio truffe e inganni

Monopoli si rinnova, di nuovo. A questo giro la Hasbro ha sfornato una nuova edizione dell'acclamatissimo gioco da tavola dotata di un banchiere hi-tech. Si attiva con la voce, come Alexa, e rende impossibile barare.

Il banchiere completamente digitale e automatico, rende infatti fuori gioco i bari — leggasi i giocatori a cui le regole del manuale stanno strette. Addio banconote scomparse dalla banca e magicamente apparse nei conti personali dei giocatori, bye bye alle trattative clandestine per vendere e svendere, così come ai prestiti creativi a tassi improbabili.

Ora il gioco è controllato completamente da un software integrato, un banchiere inflessibile e incorruttibile. Quando i giocatori vogliono compiere un'azione dovranno semplicemente limitarsi a premere un tasto e recitare l'apposito comando vocale: come "compra la proprietà X", "paga il giocatore y", e via così. Tutti i conti e le operazioni vengono quindi gestiti in automatico.

Fino ad oggi, ad ogni partita bisognava incaricare un giocatore di svolgere anche il ruolo di banchiere. Nel mondo vero si chiamerebbe conflitto d'interessi, in quello del gioco Monopoli (che in tutto il resto del mondo si chiama Monopoly) questa peculiarità ha fatto sì che 9 volte su 10 le partite finiscano a manate, tra regole interpretate in modo fantasioso, e una gestione delle finanze spesso troppo creativa, che è un eufemismo per dire truffaldina.

Monopoly Voice Banking esce nel mercato americano il prossimo mese. In Italia? Da noi il gioco è estremamente popolare, e sono uscite un po' tutte le principali versioni alternative. Non c'è davvero motivo di pensare che non arrivi anche questa, se non per il fatto che i comandi vocali potrebbero rendere l'adattamento più complesso del solito.