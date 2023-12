Monster Hunter: World dritto tra le nuvole: è il nuovo colpo di GeForce NOW

Con l'arrivo di Ori and The Will of The Wisps su GeForce NOW, NVIDIA ha puntato dritto al cuore degli appassionati Xbox, mettendo l'esperienza premium dei suoi server al servizio della popolare saga dello spiritello guardiano. Ma dicembre è ancora lungo e le sorprese non sono ancora finite.

L'ultimo GFN Thursday prima delle feste piazza un altro colpo da 90: uno dei titoli di punta in arrivo questa settimana sulla piattaforma di Cloud Gaming a tinte verdi è infatti Monster Hunter: World, il titolo Capcom che andrà a guidare la lista di ben 11 titoli che si uniranno al catalogo nei prossimi sette giorni.

Questa la lista completa:

Blasphemous 2 (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Bloons TD Battles (Steam)

Dark Envoy (Steam)

Figment 2: Creed Valley (Epic Games Store)

Ikonei Island: An Earthlock Adventure (Steam)

Loddlenaut (Steam)

Monster Hunter: World (Steam)

Nova-Life: Amboise (Steam)

RIDE 5 (Epic Games Store)

(Epic Games Store) The Smurfs 2 - The Prisoner of the Green Stone (Steam)

Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh (Steam)

Insomma, un altro ottimo aggiornamento per gli abbonati alla piattaforma di NVIDIA, anche se stavolta le novità non arrivano in combinazione con i vantaggi di Xbox. A questo proposito, ricordiamo che è ancora attiva la promozione natalizia che consente di avere tre mesi di PC Game Pass in omaggio con GeForce NOW, acquistando un abbonamento Ultimate di 6 mesi.