La montagna più alta del Sistema Solare ci ha svelato un suo segreto

L'Olympus Mons è il vulcano più grande e la montagna più alta del nostro sistema solare, il cui misterioso processo di formazione ha da tempo affascinato gli scienziati. Ora, una nuova ricerca del Centro Nazionale Francese per la Ricerca Scientifica (CNRS) suggerisce che questo colosso fosse un'isola.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Earth and Planetary Science Letters, ha rilevato sorprendenti somiglianze morfologiche tra l'Olympus Mons e le isole vulcaniche attive sulla Terra. Questo vulcano, con il suo vertice di 25 chilometri, tre volte più alto del Monte Everest, potrebbe essere stato formato dal flusso di lava in acqua liquida, un processo simile a quello che dà origine alle isole sulla Terra.

Se un tempo un oceano circondava Olympus Mons, sarebbe stato come un'isola terrestre, anche se quell'ipotetico oceano sembra essere ormai prosciugato. Gli scienziati ritengono che un altro vulcano marziano, Alba Mons, situato a più di 1.600 km di distanza, possa supportare la loro teoria dell'oceano di Marte.

Entrambi i rover americani e cinesi hanno trovato prove di acqua sul Pianeta Rosso, un enorme passo avanti nella ricerca di vita sul corpo celeste e, come molti scienziati credono, uno sguardo inquietante in uno dei potenziali futuri della Terra. Come sempre, sono necessarie ulteriori ricerche per capire meglio questa imponente montagna marziana, ma intanto questa è una scoperta molto importante.



Chissà cosa scopriranno in futuro i rover.