Ecco a voi la 'montagna solare', che può alimentare qualsiasi zona della Terra

I progetti del futuro sono sempre più impegnati per la realizzazione di dispositivi "green", tenendo conto degli impatti sul cambiamento climatico. Gli esperti di tutto il mondo, quindi, stanno cercando nuovi modi per ridurre al minimo le emissioni della Terra. Recentemente, infatti, è stato presentato il progetto "Solar Mountain".

Il design in questione (così come potrete osservare in calce alla notizia) incorpora un gigantesco assortimento di pannelli solari che si estendono lungo una pendenza da una spina centrale. Il Solar Mountain è composto da 182 pannelli solari da 300 W (1,2 kWh al giorno) per ogni lato. In tutto si hanno 728 pannelli solari con una produzione energetica giornaliera di circa 873 kWh, ovvero 318.645 kWh all'anno.

A differenza di un normalissimo parco solare convenzionale, l'imminente installazione di Solar Mountain potrebbe effettivamente diventare un laboratorio artistico per nuovi approcci all'architettura e all'ingegneria sostenibile. Quindi, oltre un luogo capace di creare energia rinnovabile, li Solar Mountain potrebbe diventare un vero e proprio luogo di ritrovo.

Prossimamente, la prima struttura del genere sarà costruita durante il Burning Man, un noto evento annuale di otto giorni che si svolge a Black Rock City sulla distesa salata (sabkha) del Deserto Black Rock nello Stato del Nevada. Ciascun pannello solare nell'installazione è lungo 30 m, largo tra 5 e 30 m e raggiunge un'altezza massima di 15 m.