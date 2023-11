Una montagna sottomarina è il doppio più alta dell'edificio più alto del mondo

Un team di ricercatori a bordo della nave di esplorazione e ricerca Falkor (too) dell'Istituto Oceanico Schmidt ha fatto una scoperta sorprendente: una montagna sottomarina mai vista prima, alta il doppio del Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo.

Questo colosso, situato a 2.400 metri sotto il livello del mare, si erge per oltre 1.600 metri, superando l'altezza di tre Empire State Buildings, e copre un'area di 14 chilometri quadrati. La scoperta non è solo un trionfo per la scienza marina, ma sottolinea anche quanto poco conosciamo veramente del nostro oceano.

Wendy Schmidt, co-fondatrice e presidente dell'Istituto Oceanico Schmidt, ha espresso il suo entusiasmo per la continua esplorazione degli oceani, sottolineando l'importanza di queste scoperte per la nostra comprensione del mondo sottomarino.

In mezzo all'oceano aperto, questi monti sottomarini fungono da hotspot per la biodiversità, fornendo superfici per coralli di profondità, spugne, pesci, cefalopodi e crostacei. Inoltre, la scoperta mette in luce quanto poco del mare abbiamo esplorato. Dal 2013, l'Istituto Oceanico Schmidt ha mappato 1,44 milioni di chilometri quadrati di fondale marino, creando una mappa di quasi il 25% del fondale marino con una risoluzione di 100 metri o superiore.

Entro la fine di questo decennio, sperano di aver mappato la totalità del fondale marino, tutti i 360 milioni di chilometri quadrati. Man mano che questa avventura progredisce, è certo che i ricercatori incontreranno un'abbondanza di altre cime. Stime recenti basate su satelliti suggeriscono che ci siano più di 100.000 montagne marine più alte di 1.000 metri, ognuno dei quali potrebbe ospitare una quantità incalcolabile di biodiversità. Alcune di queste montagne profonde potrebbero essere giganti assoluti... come l'occhio di Sauron.

Tecnicamente, la montagna più alta della Terra è il Mauna Kea di Hawai'i, un vulcano dormiente che è alto più di 10.210 metri, misurato dalla sua base sul fondale marino 5.486 metri sotto la superficie dell'acqua. In confronto, il Monte Everest è relativamente piccolo a 8.848 metri di altezza.