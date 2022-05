Una montagna di spazzatura alta 17 piani sta prendendo fuoco in India

Una montagna di spazzatura alta 17 piani ed estesa come 50 campi da calcio può essere trovata in fiamme a Nuova Delhi, in India. L'incendio è iniziato a causa della combustione spontanea di metano rilasciato dalla materia organica in decomposizione all'interno del cumulo di immondizia.

Purtroppo, in discariche come queste un risultato simile è la normalità. "C'è un incendio ogni anno", ha dichiarato alla ABC Bhairo Raj, un lavoratore che vive vicino alla discarica. "Non è una novità. C'è un rischio per la vita e il sostentamento, ma cosa facciamo?". Per farvi capire la gravità della situazione, tre discariche intorno a Nuova Delhi hanno preso fuoco nelle ultime settimane.

Ad innescare l'incendio nella montagna di spazzatura, secondo quanto riportato, sembra essere stato il caldo anomalo che ha colpito la zona. Il rilascio di metano, insieme al caldo torrido, ha creato il mix perfetto per l'accensione dei fuochi... che si è tramutato in questo terribile incendio che sta rilasciando gas tossici nella zona.

La discarica in cui si trova la montagna di spazzatura doveva essere chiusa più di un decennio fa, ma ogni giorno vengono aggiunte più di 2.300 tonnellate di immondizia. Insieme a questa brutta notizia dobbiamo darvene un'altra: l'incendio è stato scatenato dal mese di marzo più caldo registrato in India in più di 100 anni. Nel Paese le temperature sono salite sopra i 46 gradi Celsius in diverse città del paese, secondo quanto riferisce il Dipartimento meteorologico indiano.