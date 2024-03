Le montagne di oggi si stanno ancora formando? Ecco la risposta

La maestosità delle montagne ci ricorda la forza e il trascorrere del tempo, potrebbe sembrare che questi giganteschi monumenti naturali abbiano sempre dominato i paesaggi, immutati nei millenni. Tuttavia, le forze tumultuose della natura non hanno cessato di plasmare nuovi colossi.

Infatti, la formazione delle montagne, lungi dall'essere un capitolo concluso della storia terrestre, continua ancora oggi, sebbene in maniera che sfugge alla nostra percezione quotidiana. Il segreto di questa incessante attività costruttrice si trova nel dinamico sottosuolo terrestre, dove le placche tettoniche, vasti lembi di crosta che galleggiano sul mantello fluido della Terra, si incontrano e si scontrano.

Questi incontri possono dare vita a nuove montagne attraverso processi come la subduzione, in cui una placca oceanica si infila sotto una continentale, generando magma che può alimentare vulcani o, a volte, creare montagne non vulcaniche. Tra gli esempi più eclatanti di montagne in continua crescita troviamo le imponenti vette dell'Himalaya, giovani in termini geologici e ancora in fase di espansione, grazie alla spinta della placca indiana verso quella eurasiatica.

Questo movimento, pur lento, è incessante, facendo guadagnare alle montagne circa un centimetro all'anno, un tasso di crescita che, sebbene impercettibile nell'arco di una vita umana, testimonia la vivacità della Terra come pianeta in perenne evoluzione. Guardando al futuro, gli scienziati prevedono la nascita di nuove catene montuose, come le "Somalaya", frutto dello scontro tra le placche di Somalia e Madagascar con quella indiana, in un futuro distante circa 200 milioni di anni.

Forse, quando l'Africa si dividerà in due.

Su Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning è uno dei più venduti di oggi.