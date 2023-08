Montare rapidamente un video per TikTok? È semplice con l'app associata

In un mondo sempre più social in cui la forma di comunicazione tramite rapidi video è ormai particolarmente diffusa, a volte si potrebbe dover imparare a montare "al volo" un contenuto di questo tipo. Ecco allora che trovare un'app che consenta di effettuare tutto rapidamente per TikTok potrebbe risultare interessante.

In questo contesto, ciò che un neofita potrebbe non sapere è che esiste un'applicazione gratuita che risulta per certi versi collegata al popolare social network. La soluzione a cui si fa riferimento è CapCut, disponibile per un ampio numero di piattaforme. Sì: al netto dell'applicazione presente sui vari store digitali, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche direttamente al portale ufficiale di CapCut.

Tra i motivi per cui quest'applicazione è ampiamente utilizzata tra coloro che sono soliti pubblicare video su TikTok c'è la possibilità di applicare sottotitoli automatici, che il sistema riesce a rilevare direttamente dall'audio del video coinvolto. Si tratta poi di uno strumento di editing tutto sommato semplice da utilizzare, che non dà troppi grattacapi a chi ha già presente il funzionamento di base di questi servizi.

Va detto che alcune funzionalità possono risultare a pagamento e che usualmente viene aggiunto un hashtag che indica che il video è stato montato mediante CapCut nella descrizione del video (quando lo si condivide sui social), ma in linea generale il passaggio da CapCut a TikTok è immediato. Al termine del rapido editing e dell'esportazione, verrà infatti subito chiesto se si vuole effettuare la pubblicazione sul noto social. Insomma, se non avete troppa esperienza in campo di editing ma vi interessa pubblicare qualcosa su TikTok, ora siete a conoscenza di quella che è di fatto "l'app associata" al social.