Il Monte Bianco si abbassa di oltre 2 metri ma... non c'è niente di strano

Secondo gli ultimi e recenti rilevamenti effettuati da un team di esperti, il monte più importante d’Italia nonché uno tra i più alti d’Europa, si è "abbassato" letteralmente di oltre 2 metri in pochissimo tempo. Ma perché mai questa volta non c’è niente di cui preoccuparsi?

Dopo aver recentemente visto chiudere il Monte Bianco a causa di una frana che blocca il Fréjus e che ha generato disagi e caos notevoli, questa volta uno dei monti più famosi ed affascinanti al mondo torna a far parlare di sé.

A quanto pare infatti, dal 2021 a oggi la sua cima si è abbassata di ben 2,22 metri, con un’altezza massima attuale di "soli" 4805,59 metri. L’annuncio è stato fatto direttamente da un team di geometri francesi dell'Alta Savoia. Ma da cosa potrebbe mai dipendere una simile variazione in un lasso di tempo così breve?

"Questa differenza di altezza può riflettere le variazioni pluviometriche dell'estate. Lo stesso Monte Bianco potrebbe benissimo essere molto più alto tra due anni", ha precisato Jean des Garets, presidente della camera dei geometri dell'Alta Savoia.

A questo punto in molti potrebbero nutrire seri dubbi sul coinvolgimento del riscaldamento globale, che sicuramente gioca un ruolo fondamentale nello scioglimento di diversi ghiacciai europei ad esempio, che dal 2000 al 2020 hanno perso addirittura un terzo del loro volume. Ciononostante, questa volta non dovrebbero esserci motivi per preoccuparsi, considerando come siano assolutamente normali le variazioni della cima dei monti.

"La variabilità del Monte Bianco tra i 4.806 metri e i 4.811 metri è sempre esistita. Tutte le calotte glaciali hanno una naturale variabilità stagionale che dipende dalle precipitazioni e dai venti", ha affermato prontamente Ludovic Ravanel, direttore di ricerca presso il Cnrs di Chambery.

Sembrerebbe dunque che mentre il Monte Everest è cresciuto di quasi 1 metro, il nostro amato Monte Bianco questa volta si abbassa. Non c'è nulla di cui preoccuparsi fortunatamente, tuttavia dovremmo monitorare costantemente la "salute" della natura intorno a noi senza abbassare la guardia e tenendo bene a mente l'attuale (decisamente preoccupante) andamento climatico.