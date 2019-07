Sul Monte Rosa, a 4554 metri, la temperatura è sopra lo zero da quasi una settimana

L'ondata di calore che nelle ultime settimane ha investito l'Europa, nonostante sia un'affermazione abusata, è una delle più calde in assoluto mai registrate. Nei vari paesi europei infatti, sono stati infranti diversi record e la situazione non sembra essere destinata a migliorare.

Sembra essere così proprio da tutti le parti, pure sul Monte Rosa, il monte più alto della Svizzera e il secondo più alto d'Italia. Sulle cime del monte, la temperatura del termometro sembra aver superato, di diverse tacche, lo zero.

Nel rifugio più alto d'Europa infatti, che si trova a ben 4554 metri dal livello del mare, la stazione meteorologica dell’Arpa Piemonte ha segnato una temperatura di +9.7 °C (tutto questo alle otto di sera). Come se non bastasse, la temperatura per tutta la settimana ha più volte superato lo zero, con minime di solo -0.5 °C.

La stazione dell’Arpa Piemonte è attiva da diciassette anni (dal 2002), ed è la prima volta che registra delle temperature (sia per quanto riguarda le massime e le minime) così alte. Che superano di 10 gradi centigradi la media di questo periodo.

Il 2018 è stato il quarto anno più caldo di sempre dal 1850. Dal 1980 la temperatura della Terra è infatti salita di circa 1 grado centigrado e, continuando così, la situazione può solo peggiorare. Per avere un riscontro visivo dell'aumento delle temperature, Ed Hawkins ha creato un sito web apposito che ci mostra come stanno cambiando le temperature del mondo, anche in Italia.